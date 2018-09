Umuligt at fastslå årsagen til den store brand på Randbøl Hede

- På grund af brandskadernes omfang og karakter har det ikke været muligt at finde et konkret arnested og heller ikke muligt at påvise en brandårsag, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Ingen brandbare væsker

Onsdag havde Sydøstjyllands Politi indbudt beboere fra de berørte områder til et informationsmøde på politigården i Vejle, hvor hele hændelsesforløbet blev gennemgået.

Her kom det frem, at der har været brandhunde involveret i forbindelse med undersøgelsen, men at de ikke har fundet eller markeret for brandbare væsker.

Med til mødet var syv borgere, som alle blev evakueret fra deres bopæle i forbindelse med branden.

- Det var et værdifuldt møde med en virkelig god dialog med borgerne, som hver især fik mulighed for at fortælle, hvordan de havde oplevet branden, evakueringen og den efterfølgende dialog med blandt andre politiet, siger politiinspektør Michael Weiss i meddelelsen.