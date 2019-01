Umuligt at få taxa i Grindsteds natteliv: - Vi er holdt op med at ringe for gæsterne

Billund Taxa har siden 1. januar 2018 været en del af det landsdækkende selskab Dantaxi. Her lover man at se på, om en bedre dækning i nattetimerne i Grindsted er mulig. Pressefoto

Jan Jepsen Jensen oplever, at taxadækningen i Grindsted lader meget tilbage at ønske. På diskoteket er bartenderne helt holdt op med at prøve at skaffe en taxa. DanTaxi lover bedring.

Grindsted: Jan Jepsen Jensen, værtshusholder og diskoteksejer i Grindsted i mere end 30 år, har aldrig oplevet taxadækningen så ringe, som den er blevet de senere år. Han hører igen og igen fra gæsterne, at det er nærmest umuligt at få en taxa, når man skal hjem om natten eller vil fragtes fra A til B i løbet af en aften. På diskoteket Li 'Glad Night & Day har man ligefrem besluttet, at bartenderne ikke længere tilbyder gæsterne at skaffe en taxa. - Hvis vi siger til dem, at de bare skal gå ned på Torvet, så bliver de sure på os, når der så ikke er nogen taxaer der - og det oplever folk rigtig tit, at der ikke er. Derfor er beskeden herfra, at folk selv må finde en taxa, siger han. Bartenderne er altså holdt op med at ringe efter vogne til gæsterne, fordi de ifølge Jan Jepsen Jensen igen og igen oplever, at telefonen ikke bliver taget hos taxaselskabet. - Så vi får både sure miner og bruger alt for meget tid på det. Derfor er vi holdt op, siger han. Hans egen erfaring er desuden, at beskeden fra taxaselskabet altid er, at man bare skal gå ned på Torvet. - Det er fint nok, men man ved bare aldrig, om der er en vogn. Vi synes, det er "non-service" fra selskabets side, siger han.

Med den nye lov, der kom for et år siden, er det en anden konkurrencesituation, hvor taxadriften før var mere kommunalt bestemt. Vi skal nok blive bedre til at se det fra kundens synsvinkel. Rasmus Krochin, DanTaxi

Billund Taxa Billund Taxa har siden 1. januar 2018 været en del af Danmarks største og eneste landsdækkende taxiselskab Dantaxi 4x48.Sådan bestiller du en taxa:



Du han fortsat ringe til 7535 3506, som er det nummer, Billund Taxa har haft i mange år.



Du kan også ringe til Dan Taxi på 4848 4848.



Du kan også bestille via app' en Moove.

DanTaxi lover bedring Det er en kritik, man tager alvorligt hos det landsdækkende selskab DanTaxi, som de lokale vognmænd i et år har været en del af. - Vi vil se på, om der er noget, vi kan gøre bedre. Vi skal blandt andet have kigget på vores arbejdsgange og måske have rettet dem til. Traditionelt set har langt det meste kørsel i det område været i Billund, og det kan have som konsekvens, at der har været for få biler i Grindsted på konkrete tidspunkter, siger kommunikationschef Rasmus Krochin. Med hensyn til bartendernes oplevelse af at ringe forgæves til taxaselskabet siger Rasmus Krochin: - Det kan jeg godt love bliver løst.

Flere vognmænd Dantaxi er desuden i gang med at forhandle med vognmænd i områderne uden om Billund Kommune: - Det vil gøre det nemmere at få en taxa, forudser Rasmus Krochin.