Et nyt job med større ansvar er ikke foreneligt med en tjans som kommunalpolitiker, hvor der hyppigt er møder i dagtimerne. Det er konklusionen fra Ulrich Kristensen (RV), som derfor vælger at forlade byrådet.

- Jeg skal til at tage et lidt større ansvar i geschæften og agere som driftsansvarlig for vores butik. Vi er en speditionsforretning med et kontorpersonale og med lageraktiviteter, og det er den del på kontoret, som jeg skal fokusere på, fortæller Ulrich Kristensen.

Han har fået en ny og større stilling hos sin arbejdsgiver, speditionsvirksomheden Searunner A/S i Vejle, og det finder han ikke foreneligt med at være kommunalpolitiker.

Billund Kommune: Med møder, der ofte er placeret i dagtimerne, kan det være vanskeligt samtidig at være 100 procent til stede og gå forrest på arbejdspladsen. Det er baggrunden for, at Ulrich Kristensen (RV) har besluttet sig for at nedlægge sit mandat som medlem af byrådet i Billund Kommune.

Med et personligt stemmetal på 738 blev Ulrich Kristensen den tredjestørste stemmesluger ved efterårets kommunalvalg - kun overgået af borgmester Ib Kristensen (V) og Socialdemokratiets spidskandidat, Ann Charlotte Vilstrup. I alt fik Radikale Venstre 7,7 procent af stemmerne, hvilket var nok til to pladser i den nye kommunalbestyrelse. Udover Ulrich Kristensen blev der plads til Mads Søbye Helbo.

- Når man har et personaleansvar, så forventes det også, at man går forrest og er i butikken inden for almindelig arbejdstid. Som politiker er der ret stor mødeaktivitet i dagtimerne, og der er mange aktiviteter ude af huset, som kan vare en hel dag. Det vil jeg ikke kunne forsvare at deltage i. Hvis jeg skulle blive i byrådet, ville det være lig med et meget højt fravær, og det er ikke min tilgang til at være i politik.

Hvorfor er sådan et job ikke forenelig med at være aktiv politiker?

Kan ikke opfinde timer

Stemmeslugeren fra Billund afviser, at hans farvel til politik har noget at gøre med, at han i denne periode ikke længere er en del af byrådets konstituering og dermed automatisk er blevet skubbet lidt længere væk fra magtens epicenter. Det position giver til gengæld andre muligheder, og han slår fast, at det udelukkende er den nye jobsituation og det faktum, at døgnet kun har 24 timer, der ligger til grund for beslutningen.

- Det er hæmskoen ved at være med i kommunalpolitik. Man står i nogle dilemmaer og med nogle prioriteter. Man har en familie, og man kan altså ikke blive ved med at opfinde timer. Jo mere, man vælger at prioritere sit erhverv, jo mindre tid er der til at bruge på noget andet, siger Ulrich Kristensen.