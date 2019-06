Ulrich forlod selv Venstre: - Spild af talent at smide Lars Hansen ud

Billund Kommune: Ulrich Kristensen, tidligere byrådsmedlem, først for Venstre og siden for Radikale Venstre, har selv mærket Venstres styring af medlemmerne - især i debatten, der endte med, at Stenderup Skole blev lagt sammen med Søndre Skole i Grindsted.

- Vi fik så mange tæsk over det. Der blev endda lavet en kontrakt om, hvordan man skulle forholde sig, hvis man ikke var enig med gruppen, husker Ulrich Kristensen, der siden forlod Venstre.

Det skete kort tid efter, at han havde kritiseret partiet for for meget topstyring. Han meldte sig efterfølgende ind i Radikale Venstre, som han opnåede genvalg til byrådet med. Sidste år trak han sig fra politik på grund tidspres i forhold til hans eget job.

- Lokalpolitik er desværre blevet så forstokket af den partipolitiske styring, og Venstre er totalt topstyret. Det her tænder en glød i mig. For Lars Hansen er en af dem, der altid er mødt velforberedt op og er gået ind i sagerne med stor lyst og engagement, lige meget om det handlede om ældre eller om fritid. Og Venstre har et problem nu, for de har bragt sig selv ned på ni medlemmer, siger han.

Ifølge Ulrik Kristensen peger sagen med Lars Hansen på en generelt problem i lokalpolitik:

- Der er så meget sognerådspolitik, og der er for mange, der ikke deltager i de overordnede tanker og visioner. De sidder der bare, og så pipper de, når der er en sag, der vedrører det postnummer, de er valgt i. Det er et spild af talent, at de smider Lars Hansen ud, siger han.