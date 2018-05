Ulrich Kristensen om halanalyse: - Jeg ved, at gymnastik og håndbold mangler plads

Ulrich Kristensen fra Radikale Venstre giver ikke meget for halkapacitetsanalysen. Han mener fortsat, at Billund mangler en hel hal.

Billund: At analysen af halkapaciteten i Billund Kommune viser, at hallerne står tomme en del af tiden, lader byrådsmedlem Ulrich Kristensen (RV) fuldkommen kold.

- Mit liv er i halmiljøet i Billund, og jeg ved, at både gymnastik- og håndboldafdelingen mangler plads. Det behøver jeg ikke tal og analyser for at se, og tal kan læses på mange måder, siger han.

Står det til Ulrich Kristensen, skal der fortsat bygges en ny hal i Billund.

- Engang havde vi i Billund by tre hele haller. I dag har vi kun låneret til Enggårdshallen, som den internationale skole ejer. Så Billund er gået tilbage i kapacitet. Samtidig vokser byen, og vi laver talentpleje. Endnu engang må jeg bare sige, at visioner og handlinger slet ikke hænger sammen, hvis man med den her analyse i hånden vil gå ud og sige, at der ikke skal bygges en ny hal i Billund, siger han.

Analysen er efter Ulrick Kristensens opfattelse "en simpel undersøgelse, hvor man bare har taget temperaturen en given uge".

Han giver heller ikke meget for ideen om at køre til andre byer og benytte deres faciliteter.

- Jeg ønsker, at man kan dyrke sin idræt dér, hvor man bor, fastslår han og peger desuden på, at der skal være en dialog med foreningerne, inden byrådet beslutter noget.