Ulrich Kristensen går før tid: Forståeligt og ærgerligt, mener formænd

Er det i orden at stoppe i utide? JydskeVestkysten har spurgt partiformændene i forbindelse med Ulrich Kristensens beslutning om at stoppe i Billund Byråd.

Billund: Hvad vejer tungest? Ansvaret for familien og en selv eller ansvaret over for vælgerne? JV har spurgt partiformændene, hvad de mener om, at et byrådsmedlem stopper i utide, som Ulrich Kristensen (RV) vælger at gøre nu.

- Når man tiltræder sådan et embede, bør man have gjort sig nogle tanker om vigtigheden af det her. Det er et vigtigt hverv, man er valgt til, og det ansvar må man tage på sig. Man kan være bange for, at det her skaber en trend, mener Martin Skov Jakobsen, Det Konservative Folkeparti.

Knud Nielsen, formand for Socialdemokratiet i Billund Kommune, lægger ikke skjul på, at han ville have det "meget svært, hvis et af "hans" byrådsmedlemmer stoppede i utide:

- Jeg synes, det er en uskik, for man er langt mere forpligtet af arbejdet i et byråd end i så mange andre foreninger. Sådan et offentligt hverv forpligter. Jeg ville have det meget svært med det, hvis en af vores smuttede. På den anden side kan man jo ikke forbyde folk det. Og mener han ikke, at han kan passe sit arbejde i byrådet, så er der ingen anden vej, siger han.