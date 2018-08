Radikale Venstres spidskandidat har fået nyt job og forlader Billund Byråd. Daisy Nykjær-Andersen er klar som suppleant, og Mads Helbo overtager rollen som partiets gruppeformand.

Billund: Radikale Venstres spidskandidat har fået nyt job og forlader Billund Byråd. Daisy Nykjær-Andersen er klar som suppleant, og Mads Helbo overtager rollen som partiets gruppeformand. - På byrådsmødet d. 28. august har jeg anmodet om at få et punkt på dagsordenen omkring udtrædelse af kommunalbestyrelsen per ultimo august. Jeg har fået tilbudt nogle nye job muligheder på mit nuværende arbejde, som kræver min fulde opmærksom inden for "almindelig" arbejdstid. Dette er derfor ikke længere foreneligt med erhvervet som kommunalpolitiker, da min tilgang til denne tillidspost er høj og aktiv mødedeltagelse. - Tak for fem meget lærerige år i lokalpolitik, som har givet meget stor indsigt i den offentlig sektor. Lært mig meget om ikke mindst kommunikation og samarbejde. Klar over, at jeg nok skuffer nogle vælgere ved denne udtrædelse, men jeg kan ikke fortsætte af to spor samtidig med, at jeg har en familie, som jeg også skylder nogle timer, lyder det i en pressemeddelelse.

Det er med stor ydmyghed, at jeg overtager ansvaret for at bære Ulrichs radikale mandat videre i Billund Byråd. Daisy Nykjær-Andersen

RV beklager Hans Jørgen Skriver, formand for Radikale Venstre i Billund Kommune, beklager Ulrich Kristensens valg: - Vi beklager, at Ulrich Kristensen er nødt til at fravælge sit politiske arbejde i byrådet i Billund, men har stor forståelse for, at hans fremtidige job ikke vil være foreneligt med at fortsætte som byrådsmedlem. Men vi skylder ham en stor tak for den enestående indsats, som han har ydet som radikalt byrådsmedlem. Vi vil fremover gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at alle dem, der har stemt på Ulrich og på Radikale Venstre også i fremtiden vil føle sig repræsenteret i byrådet i Billund Kommune.