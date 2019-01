Hejnsvig: Klokken 09.13 på Ribelandevej ved Sønderby foretager en 33-årig mand en overhaling ud over spærrelinjerne. Bilen, han overhaler, viser sig at være en civil patruljevogn. Overhalingen koster manden et klip i kørekortet, men det stopper ikke her. Det viser sig, at manden er påvirket af alkohol, så han bliver også anholdt og sigtet for spirituskørsel.