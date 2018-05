Uheld kostede topplacering for Frederik Vesti

Filskov: Glæden over sine to sejre på Paul Richard for en uge siden blev kort for 16-årige Frederik Vesti fra Filskov. Endnu en løbsweekend er kørt, og denne gang på den tyske bane Lauzitsring, der normalt ligger godt til Vesti. Hurtigste tid i træningen og en næstbedste og tredjebedste tid i tidtagningen lovede rigtig godt for pinsens tre løb. Men allerede i starten af første løb gik det galt. En eksploderet gearkasse hos en konkurrent længere nede i feltet lækkede en masse olie på banen, uden det blev rapporteret, hvilket betød en masse afkørsler. Frederik Vesti var den første til at mærke muren.

- Bagsiden af min placering helt oppe foran i feltet viste sig paradoksalt at blive mit uheld. Jeg var den første, der ramte olien og kunne derfor ikke tage mine forholdsregler. Jeg blev totalt overrumplet. Jeg ramte muren med et brag og kunne blot sidde og vente på, at der skete det samme for bilerne bagved mig. Og det var præcist, hvad der skete. Jeg blev ramt af flere af mine konkurrenter, og min bil fik en masse skader. Jeg selv slap heldigvis fra uheldet uden fysiske mén, udtaler Frederik Vesti i en pressemeddelelse.