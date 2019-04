Udvidelse af Grenevej er nu endeligt konfirmeret

Desuden er det besluttet, at der skal være cykelsti langs hele Grenevej. Oprindeligt var det kun meningen, at der skulle laves cykelsti på det stykke, der går fra Koldingvej til Engdraget, men politikerne har besluttet at finde de nødvendige penge, så der kan laves en cykelsti langs hele Grenevej.

Byrådet konfirmerede i denne uge endegyldigt beslutningen om vejens størrelse og fremtidige udformning. Grenevej bliver syv meter bred, og den bliver flere steder en smule snoet, så den får en bedre afstand til de ejendomme, der ligger langs vejen. Dermed slipper disse ejendomme for at få eksproprieret jord helt ind i haverne.

Det blev helt tilbage i 2016 besluttet, at Grenevej skulle udvides. Dengang lød forslaget, at vejen skulle være 7,5 meter bred, og at der skulle laves en dobbeltrettet cykelstå på strækningen mellem Koldingvej og Engdraget. Det var et forslag, der førte til protester. Dels fra beboere på Lillevang langs Grenevej. De har frygtet, at Grenevej ville blive langt mere trafikeret, hvilket kunne være generende for dem. For beboere langs Grenevej har der ligeledes været bekymringer over, at nogle ejendomme vil få den større vej ganske tæt på sig. Vejen bliver derfor en smule snoet, så den kommer længere væk fra ejendommene, og cykelstien bliver ført hele vejen igennem fra Koldingvej til Hejnsvigvej.

Spiller sammen

Løsningen er kommet i stand efter, at en gruppe beboere langs Grenevej protesterede kraftigt mod det oprindelige forslag. Beboerne kom med et alternativt forslag, og det er i det store hele dette forslag, politikerne har valgt at rette sig efter.

- Jeg håber og tror, at vi ved at tilpasse vejforløbet har fundet en løsning, som både beboerne og de, der skal bruge vejen, bliver glade for, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Politikerne har undervejs i det lange forløb været igennem en lang række boksekampe, men de er endt med i enighed at nå frem til en løsning, som formentlig vil glæde alle.

- Denne sag har vist, at vi på tværs af forskellige interesser og initiativer har formået at spille sammen og gøre hinanden gode. Det skaber optimisme for fremtiden, siger Klara Lyskjær Noer (V), næstformand i teknik- og miljøudvalget.