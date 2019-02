Udvalgte citater fra politikerne om debattonen i dag

Per Nyhus (DF): - Jeg har oplevet en episode, hvor jeg stod og diskuterede med en, hvor der pludselig blev sagt nogle meget grimme ord. Det trak jeg bare på skuldrene af og gik derfra, for jeg skal ikke finde mig i hvad som helst. Jeg synes nogle gange, at folk skal huske at tælle til 10, for politikere er også kun mennesker.

Allan Munk Nielsen (K): - For det meste synes jeg, at debatten foregår rimeligt pænt. De fleste har nok prøvet, at der er blevet skrevet lidt hårde kommentarer på Facebook, men ellers har jeg ikke oplevet noget i den dur."

Ole Marcussen (Borgerlisten): - Der har da været nogle, som har været mindre tilfredse med nogle beslutninger, som jeg har været involveret i, men jeg har ikke oplevet trusler.

Annette Lundgaard (V): - Tonen kan godt blive lidt skinger på det sociale medier, og det er ærgerligt, for vi vil virkelig gerne gøre et godt stykke arbejde. Generelt synes jeg dog, at jeg har gode dialoger med folk. Det er vigtigt med gode dialoger, også når vi er uenige.

Kurt Jensen (S): - Tonen kan til tider være hård, men vi lever heller ikke i det samme samfund som for 20 år siden. Nu har vi mails og Facebook, så man kan komme hurtigere til tasterne.