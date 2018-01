Udvalgsformand om rotter i Borgergade: - Måske har vi været for flinke

Sagen kort om Borgergade 17

Tove Lind Sørensen, 60 år, er på kontanthjælp og er frivillig på Café Jydepotten. Hun har været sygemeldt efter en operation og står til at skulle i fleksjob. Hun har, efter at have fortalt om sine boligforhold til JydskeVestkysten, meldt sig ind i en boligforening i Grindsted og ønsker at flytte fra stedet.



Hun har boet i bygningen i 12-13 år, men i de seneste syv måneder har hun bøvlet med rotter og manglende vedligehold. Stedets vicevært gik konkurs før jul, og hun kan ikke tale med udlejer af ejendommen, Rex Ejendomme ApS, fra Sjælland.



Også JydskeVestkysten har forsøgt at kontakte firmaet, der afviser at tale med avisen.



Rex Ejendommen har dog fået kloakken gennemgået af en entreprenør.



Ejendommen er i øvrigt utæt i taget. Der kommer vand ind fire steder. Der er revner i vægge og flere steder ingen isolering. Tove Lind Sørensen har kun varme i sin stue efter 20.30 - ikke i resten af lejligheden.