Udvalgsformand: - Der er sket en fejl, og krydset skal laves om

Per Nyhus (DF), udvalgsformand for teknik og miljø, er for nylig blevet bekendt med "skolekrydset" i Stenderup-Krogager. Han lover, der er forbedringer på - efter påske.

Billund Kommune: Der er forbedringer på vej i krydset Østergaardsvej/ Søndergaardsvej og Storegade i Stenderup-Krogager. Det lover Per Nyhus (DF), udvalgsformand for teknik og miljø.

Han blev første gang præsenteret for sagen den 14. februar, efter beboerne i området havde taget fat i deres lokalpolitiker Heidi Nielsen fra Borgerlisten - de havde nemlig ikke lyst til at tage fat i pressen i første omgang.

Per Nyhus forklarer, at bumpet i vejkrydset blev lavet som lidt af et forsøg - trods modvilje på tidspunktet.

- Et sådant kryds har fungeret andre steder, men entreprenøren har lavet en fejl ifht grundopbygningen - uden vi skal hænge nogle ud - og det vil nu blive lavet om, siger Per Nyhus, der fortæller, at entreprenøren selv har taget et medansvar.

Fejlen består blandt andet i, at der er blevet brugt for meget sand i opbygningen, og at der er lagt belægningsfliser i stedet for cement.

- Jeg har endnu ikke selv haft mulighed for at komme ud og se det, men det vil jeg én af de kommende dage, siger Per Nyhus, der har forstået det således, at både skiltning og lyskryds ligger til godkendelse hos politiet.

Han vil også tage bilernes fart og sikkerhed for skolebørnene med i overvejelserne i forhold til en ny løsning:

- Vi skal være helt sikre på, at det kommer til at fungere denne gang, siger han, der oplyser, at arbejdet med bumpet går i gang efter påske.

Han råder desuden beboerne til at kontakte deres forsikringsselskab i forbindelse med skader på deres hus.