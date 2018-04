Udstilling markerer 90 året for Svend Aage Madsens fødsel

Den 28. april 2018 er det 90 år siden, at Billunds kendte kunstmaler, Svend Aage Madsen blev født. Hans tre døtre har valgt at markere dagen med en udstilling af udvalgte værker fra Svend Aage Madsens liv.

Den 28. april 2018 er der fernisering fra klokken 14.00 til 17.00 for indbudte gæster. Herefter er udstillingen åben for offentligheden hver dag fra klokken 14.00 - 18.00 helt frem til den 27. maj 2018. Udstillingens rammer er i Svend Aage Madsens atelier, værksted og kontor på Grenevej 23 ved Billund.

Svend Aage Madsens tre døtre Hanne, Kisser og Karin har også valgt billeder fra det gamle Billund, som deres far har malet eller tegnet i sine unge dage. Lego Idea House har udlånt en tegning af det berømte Løvehus med Ole Kirks værksted. Tegningen er fra, før værkstedet brændte ned til grunden. Et andet maleri fra det gamle Billund er et vintermotiv med Billund Kro. Dette maleri malede Svend Aage Madsen, da han var 20 år gammel. Begge billeder udstilles på det gamle kontor på det samme staffeli.

Kunstkort af Billund Kro

For yderligere at markere 90-året for Svend Aage Madsens fødsel er der fremstillet et kunstkort på 21 X 21 cm af det gamle maleri af Billund Kro, som sælges med kuvert til 50 kroner. Børnene har så valgt - helt i Svend Aage Madsens ånd - at lade 25 kroner gå til Red Barnets lokalforening i Billund, som bl.a. driver en familieoplevelsesklub, som sikrer udsatte børn gode og givende oplevelser sammen med deres forældre i et positivt fællesskab.

For at give det helt rigtige indtryk af Svend Aage Madsens virke som kunstmaler har det været nødvendigt at låne værker fra private. Disse værker kan naturligvis ikke købes i forbindelse med udstillingen. De værker, der stadig er i familiens eje, vil der være mulighed for at købe. Udstillingen er åben hver dag fra 14.00 - 18.00 frem til den 27. maj 2018.