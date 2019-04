Udstilling: Skæve skure kalder minder frem på Billund Plejecenter

Billund Plejecenter har overtaget en fotoudstilling fra Janusbygningen i Tistrup. Fotografierne af skurene giver demente brugere gode associationer.

Billund: Der er smukke skure, sjældne skure og grimme skure. Der er skure til at gemme sig i, til at kysse i, og skure, der har været brugt til høns, maskiner eller redskaber. Nogle skure er vinde og skæve, andre står strunkt i landskabet, mens atter andre lyser op midt inde i en skov. Skurene stammer alle fra en fotoudstilling i Janusbygningen i Tistrup, og fra onsdag den 17. april kan de også ses på Billund Plejecenter. Det er især de skæve skure, som får Jacob S.A. Mortensen til at stoppe op. Som gammel tømrer kan han nemt se, at de godt kunne trænge til en hammer og et søm. Hans Olesen, der engang havde malerforretning i Billund, lægger mere mærke til de vejrbidte skure, som kunne trænge til en malers kyndige hånd. Verner Lund, tidligere brandmand og vagtmand på Lego, får en anden tanker, når han kigger på billederne: - Et skur er tit det, der står tilbage og forfalder på en grund, filosoferer han. Og det er netop grunden til, at billederne fra Janusbygningen nu kan ses i Billund: De får mænd som Jacob, Hans og Verner til at huske. Til hverdag er de brugere af daghjemmet for demente. - Det er en tur ned ad Memory Lane. Billederne giver associationer, og det er rigtig godt, fortæller Ilse Due, der står for daghjemmet

Udstillingen SKUR Udstillingen SKUR er resultatet af en fotokonkurrence, hvor elever fra efterskoler, højskoler og fotoklubber blev inviteret og fik deres værker vurderet af fagkyndige, inden de blev udstillet.110 af fotografierne kan indtil den 15. maj ses på Billund Plejecenter.



Ligger du inden med nogle rammer, gerne i A3-format, så vil plejecentret gerne overtage dem.

Se lige der. Fotografier af skure i alle mulige former får brugerne af demensdaghjemmet i snak.

Fra Janus til Billund Da fotoudstillingen blev vist i Tistrup, var daghjemmet på besøg. Mange af fotografierne sagde brugerne en masse, fordi de er så konkrete. Da Ilse Due så hørte, at udstillingen blot skulle pilles ned igen, fik hun ideen at få den til Billund. Det viste sig, at både fotograferne og museumsdirektør Anne Grethe Sværke var med på ideen, og siden har Billund Plejecenter endog fået mange af fotograferne foræret til stor glæde i demensdaghjemmet. Nu hænger 110 fotografier af meget forskellige skure rundt om på Billund Plejecenter. Det har ifølge Ilse Due været en lang og fin proces for brugerne at vælge ud og være med til at sætte dem op. Nogle fotografier kom i rammer, andre uden, og her var med at finde på. Det gjorde de så, og nu hænger en serie af skur-fotografierne på bøjler. Andre er klistret op på karton i forgangen på plejecentret.

Her kan man falde i staver. Jacob S.A. Mortensen, til venstre, og Hans Olesen, synes, der er meget at kigge på.

Efter Billund Onsdag den 16. april klokken 10.30 er der fernisering med Mariekiks og saftevand, et nøje udvalgt traktement, som også kan kalde minder frem. Helt indtil den 15. maj kan alle komme ind og kigge. - Til ferniseringen har vi inviteret beboerne og selvfølgelig vores kolleger, for det er jo dem, der skal vække beboernes interesse for at gå en tur, kigge på de fotos og få gang i en god snak. Daghjemmet fra Engbo i Stenderup-Krogager plejecenter er også inviteret, siger Ilse Due. Når udstillingen åbnes, er der også et påskeæg på højkant til den, der kan løse en slags gåde: Hvor skal der være generalforsamling? Kigger man godt efter, fortæller et af fotografierne netop den historie. Ilse Due ønsker også, at udstillingen kommer andre demente i kommunen til gode. Efter den 15. maj vil Billund Plejecenter derfor låne billederne ud. I den forbindelse står flere rammer højt på ønskeliste - gerne i A3-størrelse.

Jacob S.A. Mortensen og Hans Olesen, tidligere tømrer og maler med mere, kaster et håndværksmæssigt blik på de skæve skure.

Billund Plejecenter har overtaget en fotoudstilling fra Janusbygningen. Indtil den 15. maj kan alle gå ind og se den.