Udsolgt til Elkjær

Grindsted: Der er udsolgt, når tidligere fodboldlandsholdsspiller Preben Elkjær torsdag 3. maj besøger Magion for at fortælle om sin karriere på 1980'er landsholdet og bedrifterne i store udenlandske klubber. I Magion er eventmanager Mads Søbye Helbo godt tilfreds.

- Vi havde naturligvis nogle forventninger til billetsalget, men glædede os også meget til at præsentere Peter Sloth og Preben Elkjærs fremragende foredrag for publikum. Det ser ud til at kunne blive en rigtig god aften med fuldt hus og forventningsfulde gæster - og så må vi formode at byens caféer og restauranter også mærker, at 600 mennesker besøger Grindsted og Magion.

I forbindelse med foredraget er der arrangeret spisning i både Lyng Bowl Surprise og MAGION Café. Også spisningen er udsolgt. Arrangementet arrangeres i et samarbejde mellem DOF Billund og Magion.