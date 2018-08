Udsolgt: 1514 vil høre Chris MacDonald og Peter Qvortrup Geisling i Magion

Grindsted: Tilmeldingen til den gratis foredragsaften med Chris MacDonald og Peter Qvortrup Geisling i Magion onsdag den 12. september er lukket, da der allerede er kommet 1.514 tilmeldinger, hvilket er kapaciteten i forhold til, hvor mange der er plads til.

Det skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

- Da vi udbød arrangementet troede og håbede vi på, at det ville være attraktivt, og at vi måske kunne fylde arenaen i Magion. Men at det er gået så hurtigt er overvældende og for mig et bevis på, at rigtig mange gerne vil have del i den store viden, som de to personligheder har i forhold til sundhed, siger, Robert Terkelsen, der er formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

Det er Billund Kommunes sundhedsstab, der sammen med Liva Healthcare og boligorganisationen Bovia i fællesskab arranger den gratis foredragsaften med to af de mest vidende og kendte danske sundhedsprofiler, Chris MacDonald og Peter Qvortrup Geisling.