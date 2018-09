Udskudt renovering rykker Vestre Skoles 50 års jubilæum tilbage til 2019

Vestre Skoles 50 års jubilæum var egentlig skubbet til 2020, men nu er det besluttet, at det skal stå i september 2019.

Grindsted: Vestre Skoles 50 års jubilæum falder helt reelt den 1. august 2019. Det er der ingen, der kan lave om på. Det har til gengæld været lidt af et puslespil at finde ud af, hvornår jubilæet skulle holdes. Skolen står nemlig overfor en gennemgribende renovering og ville gerne vise en flot "ny" skole frem for gæsterne til jubilæet, så festlighederne blev skubbet frem til september 2020.

Sagen er nu bare den, at byggeriet er blevet rykket, fordi man fandt ud af, at der var flere dele af skolen, som trængte til en kærlig hånd, end først antaget. Politikerne har endnu ikke besluttet sig for, hvor stor renoveringen bliver - og skoleleder Vivian Møberg tør end ikke gisne om, hvornår arbejdet går i gang. Så nu bliver skolens jubilæumsfest flyttet frem til 2019 igen - helt præcist den 14. september.

- Vi havde håbet, at byggeriet ville stå færdigt i 2020, men nu bliver det måske først færdigt i 2022, og vi kan altså ikke vente så længe med at fejre et jubilæum - så bliver det jo næsten 55 års jubilæum, lyder det fra Vivian Møberg, der er ked af de mange forskellige udmeldinger.

- Set udefra kan det godt virke lidt rodet, men vi har altså styr på det, og denne beslutning står vi ved, siger hun.