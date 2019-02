Udskiftning i Billund Byråd: DF'er ramt af kræft

Henning Sejer Madsen (DF) har trukket stikket til både sit arbejde og sit politiske virke, mens han koncentrerer sig om at komme over sin kræftsygdom. Arkivfoto: John Randeris

Henning Sejer Madsen (DF) har i de kommende måneder ryddet sin kalender for at koncentrere sig om at komme helskindet igennem en kræftsygdom. Han har taget ja-hatten på og bevaret sin humor og sit høje humør i forløbet.

Billund Kommune: I det kommende stykke tid bliver der skiftet ud i byrådssalen. Henning Sejer Madsen (DF) er blevet ramt af en kræftsygdom, som gør det nødvendig, at han i en periode trækker stikket. Henning Sejer Madsen har i snart et år gået til diverse undersøgelser for at finde ud af, hvad der er galt med ham. Nu viser det sig, at han er blevet ramt af kræft. - Jeg har kunnet passe mit job og mit byrådsarbejde, for det er det, jeg gerne vil. Jeg er blevet undersøgt for sarkoidose, der er en bindevævssygdom. Den har de jagtet i 10 måneder, hvor jeg er fløjet ind og ud af sygehusene. Men til sidst viste det sig, at jeg havde kræft, fortæller han.

Henning Sejer Madsen 61 år.



Gift med Linda. Sammen har de to børn og et barnebarn.



Driver VestTech Automation med tre medarbejdere.



Er formand for Dansk Folkepartis lokalafdeling i Billund Kommune.



Blev ved valget i november 2017 valgt til byrådet med 141 personlige stemmer.

Åben om sygdommen Henning Sejer Madsen, der også er formand for Dansk Folkepartis lokalafdeling i Billund Kommune, har valgt at være meget åben omkring sin sygdom. For selvom det er personligt og dybest set ikke vedrører andre, vil han hellere være åben end risikere alt muligt snak i krogene. Af samme grund har han valgt at tage de positive briller på. Han går efter en fuldstændig helbredelse, og han har bevaret sin humor og dybe selvironi. Han er ligeledes bevidst om, at en kræftsygdom altid kan have forfærdelig udgang. - I løbet af fire-fem måneder holder jeg enten en stor fest, eller også kan du sende en buket blomster, griner Henning Sejer Madsen.

Kalenderen er tom I den kommende tid er kalenderen tom, så al fokus kan være på at blive rask. - Jeg har meldt fra til alt for at koncentrere mig om, at min kone og jeg kan komme igennem det her. Vi tager det meget positivt og har taget de humoristiske briller på, for andet kan ikke betale sig, siger Henning Sejer Madsen. Byrådet vil på sit møde på tirsdag formelt godkende Henning Sejer Madsens sygdomsmelding og samtidig nikke godkendende til, at partiets førstesuppleant i stedet træder til. - Jeg vil ikke kunne tillade mig at være så meget væk, som jeg ville være nødt til at være. Derfor har vi indkaldt Mikkel Jakobsen som suppleant, siger Henning Sejer Madsen.