Udsendtes børn kan nu også opnå medalje

Tolv børn fik på den officielle flagdag for udsendte overrakt en medalje som anerkendelse af deres afsavn.

Billund: Omkring 50 veteraner og deres familier deltog onsdag 5. september sammen med flere byrådsmedlemmer i flaghejsning ved rådhuset i anledning af den officielle flagdag for Danmarks udsendte.

Her blev de også præsenteret for Billund Kommunes nye veterankoordinator Pia Brydegaard - og som noget nyt var der også medaljeoverrækkelse til børn af veteraner flere steder i kommunen.

Medaljerne gives efter ansøgning som en anerkendelse af det afsavn, det giver hos børnene, når mor eller far er udsendt for Danmark.

12 børn fik overrakt medalje på deres skole eller i børnehaven. Det skete blandt andet på Sdr. Omme Skole under fælles morgensang, på Filskov Friskole og på Hejnsvig Skole, hvor borgmester Ib Kristensen deltog.