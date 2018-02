Udligning: Staten vil fratage Billund tilskud for millioner

Billund Kommune står til at miste millioner i tilskud i den kommunale udligningsreform. Borgmesteren havde dog frygtet, at det kunne være endt meget værre.

Ikke så galt

Borgmester Ib Kristensen (V) har endnu ikke nærlæst rapporten med de alternative forslag, men han er langt fra chokeret over udsigten til at tabe på en kommende udligningsordning.

- Det er da ikke så galt, siger borgmesteren om udsigten om at miste mellem seks og 18 millioner kroner.

Faktisk havde borgmesteren forventet, at det kunne være gået meget værre.

- Da det tidligere var fremme, hvem der havde fået for meget og for lidt omkring flygtninge, stod vi til at have fået 30 millioner for meget. Så set i forhold til det er det billigt sluppet. Men uanset hvad, så er det da mange penge, siger Ib Kristensen.