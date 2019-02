Udfordrer skæbnen: Lego-arvinger vil dele magten

Billund: Vel vidende at de udfordrer skæbnen, har den unge generation af Lego-ejere besluttet ikke at centrere ejerskabet om én person. Det skriver Finans.

Thomas Kirk Kristiansen er godt nok udnævnt til "det mest aktive familiemedlem" og er dermed den, der træffer de daglige beslutninger i ejerkredsen. Men han vil ikke gøre som sin far, Kjeld Kirk Kristiansen, der købte sin søster ud af Lego og satte sig på hele legetøjsimperiet.

- Nej, det ligger ikke i kortene. Vi har sagt, at vi vil være tre ejere - mig og mine to søstre. Og i næste generation vil der være seks ejere, som det ser ud nu. Det er et nyt kapitel i virksomhedens historie, og det skal vi forholde os til, og det gør vi også, siger Thomas Kirk Kristiansen til Finans.

Thomas Kirk Kristiansen fylder 40 år om få dage og har ifølge Finans brugt de seneste år på at gøre sig klart, hvordan han skal udfylde rollen som den, der af sin generation engagerer sig fuld tid i Lego. Den position ændres der ikke ved, men han vil altså ikke købe sine søstre helt ud, som Kjeld Kirk Kristiansen gjorde det med sin søster, Gunhild Kirk Johansen, i 2007.