- Hovedparten af holdet fortsætter. Der er et par stykker, som stopper, men der kommer nok også et par nye udefra. De, der stopper, er spillere, som kører til byen udefra. Alle, som bor på akademiet eller bor i området, fortsætter, og det er positivt. Vi vil jo gerne skabe et lokalt håndboldmiljø, siger Jacob Pedersen.

Grindsted: For bare et år siden var der intet U18-herrer hold under Grindsted GIF Håndbold.

To træningsgrupper

Årgangen er opdelt i to træningsgrupper med hver sin tilgang til sporten, så der både er noget for dem, der træner målrettet mod en håndboldkarriere, og for dem, som også gerne vil have tid til en tur i byen fra tid til anden.

Jacob Pedersen træner 1. holdet, som er elitemiljøet, der også nogle gange træner med seniorherrerne i 2. division.

- Vi er en gruppe på maksimalt 12 mand, så vi er sikre på, at alle får spilletid. Målet for dem er at tage skridtet op på senior førsteholdet på et tidspunkt, siger Jacob Pedersen, som også er involveret i Talent Billund og spiller på seniorherrernes 2. divisionshold.

Magnus Idorn træner 2. holdet, som blandt andet har trænet sammen med Grindsteds 3. divisionsdamer. Her er målet at give et tilbud til de unge, som ikke nødvendigvis går efter et håndboldkarriere, men som stadig nyder sporten.

- Hold 2 startede med kun seks mand sidste forår, men har haft en konstant spillertilgang over hele sæsonen og er her mod slutningen oppe på imponerende 18 spillere. De har fundet en god opskrift på lige dele sjov og seriøs træning. Ofte ser man i den alder, at man elitetræner eller stopper helt. Så her er det lykkedes at lave et tilbud, der passer godt, siger Jacob Pedersen.