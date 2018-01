Tyven trak gardinerne for

Billund: En villaejer på Egevænget kom mandag kokken 14 hjem til et hus, hvor der havde været indbrud i tidsrummet 10 til 14. Tyven er kommet ind ved at smadre ruden i terrassedøren. Vedkommende har sørget for arbejdsro ved at trække gardinerne for. Der er endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.