Tyve stjal 110 kilo lego - men blev opdaget

Et større tyveri fra et kælderrum i Tingparken i Grindsted blev opdaget. To personer er nu sigtet for at have stjålet 110 kilo legoklodser, 18 flasker vin og en ramme sodavand.

Grindsted: En 21-årig mand og hans 25-årige kæreste - begge fra Grindsted - er blevet sigtet for at have begået et indbrud i et kælderrum i Tingparken. Her stjal de hele 110 kilo legoklodser, 18 flasker vin samt en ramme sodavand. Men de blev altså opdaget, mens de forlod stedet.

Indbruddet foregik onsdag ved middagstid. Efterfølgende lavede den forurettede - en 33-årige kvinde - et opslag i en lokal Facebook-gruppe, hvor hun spurgte, om nogle havde set noget. Det viste sig at give pote.

- Der kommer to henvendelser på opslaget. Den ene handler om, at anmelderen har set en mand og en kvinde, som er gået fra stedet med en barnevogn, hvor det var tydeligt, at der kunne ses flere kasser med lego. Hun tolkede det, som nogle unge mennesker der var i gang med at flytte, fortæller fungerende vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi.