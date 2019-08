Grindsted: Virksomheden Brødrene Dahl, som er beliggende på Odinsvej i Grindsted, har for nyligt måttet konstatere, at det er vanskeligt at have sine ting i fred.

Ukendte gerningsmænd har inden for de seneste dage moret sig med at kravle over hegnet til virksomheden for at stjæle forskellige genstande, oplyser politiet.