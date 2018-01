Tyve brød ind på byggeplads

Grindsted: I weekenden har tyve været på togt på en byggeplads og i et hus, som er ved at blive bygget på Bekkasinvej. De er kommet ind ved at brække et badeværelsesvindue op og har været rundt i både huset og på byggepladsen. Indefra er der stjålet forskelligt elværktøj og fra byggepladsen to blæsere, der skulle tørre bygningen ud. Tyveriet er sket mellem lørdag klokken 11 og søndag klokken 13.