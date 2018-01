Tyve brød ind i Legos hovedkvarter

Billund: Torsdag aften var der indbrud i Legos hovedkvarter på Åstvej i Billund.

Indbruddet skete klokken 20.20, hvor en eller flere ukendte gerningsmænd skaffede sig adgang til hovedkvarteret ved at skubbe de to glasdøre fra hinanden. På den måde fik tyvene adgang til forhallen, ligesom det lykkedes at skaffe sig adgang til de næste rum.

Politiet er nu gået på arbejde for at finde ud af, hvem gerningsmændene er.

- Der er sikkert nogle fingeraftryk på glasdørene. Der er også noget videoovervågning, vi skal have gennemgået for at se, om det er gerningsmændene, som er på den, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Sydøstjyllands Politi.

Der er ifølge politiet på nuværende tidspunkt ikke noget overblik over, hvad tyvene har formået at få med sig derfra.