Grindsted: Det var en tørstig tyv, som i perioden mellem tirsdag eftermiddag klokken 16.30 og onsdag morgen klokken 9.15 var på spil på Åhavevej i Grindsted.

Tyven, der har skaffet sig adgang til huset ved at bryde et vindue op, har nemlig stjålet ikke mindre end 250 flasker med vin og champagne fra huset. Der er desuden stjålet fire pyntegenstande fra huset, og da man selvsagt bliver tørstig af at slæbe så meget, har tyven åbnet og drukket en flaskeøl under arbejdet.