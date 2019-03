Grindsted: En indbrudstyv, som i løbet af weekenden begik et indbrud i et hus på Læsøvej i Grindsted, har været tørstig - og ikke specielt begavet.

Undervejs i indbruddet, som fandt sted mellem fredag eftermiddag klokken 15.30 og søndag eftermiddag klokken 14, har tyven nemlig valgt at drikke noget juice fra et glas. Dermed har han muligvis efterladt sig dna-spor, og det kan betyde, at han ender med at blive knaldet.

Tyven kom ind i huset ved at bryde et vindue op med et koben, og inde fra huset er der stjålet smykker, kontanter og et digitalkamera.