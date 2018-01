Tyv snuppede nye sko i Aldi - og gik lige i armene på politiet

Allerede klokken 9.20 var de to tyve på spil, da de brød ind i et værksted på Vestermarksvej. Det opdagede naboen, som vidste, at der tidligere har været indbrud i værkstedet, og han tog derfor registreringsnummeret på de to mænds bil og kontaktede politiet.

Grindsted: En indbrudstur i Grindsted endte onsdag ikke helt efter hensigten for to tyve - en 40-årig mand fra Ikast og en 26-årig mand fra Grindsted - som dog må kigge indad og erkende, at de nok selv var skyld i, at deres dag ikke endte helt godt.

Ville have nye sko

Kort tid senere fik politiet en melding om, at der var butikstyve på spil i Aldi på Nørre Torv. Det viste sig minsandten at være de samme to tyve, som var på spil - og deres væremåde i forbindelse med butikstyveriet viste sig at være noget alternativ.

- Efter de har lavet indbruddet, er de kørt til Aldi, hvor de går ind. Den ene af tyvene går hen og tager et par herresko på og lader sine gamle sko stå. Det bemærker personalet og påtaler det, så han går faktisk tilbage og tager skoene af og tager sine egne sko på igen, fortæller fungerende vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi.

På grund af en lidt truende adfærd fra de to tyve havde personalet ikke lyst til at forsøge at tilbage holde dem, og de havde derfor muligheden for at stikke af.

- De går ud for at køre, men de vælger at gå ind i Aldi igen og brokke sig over, at de er blevet anklaget for butikstyveri. Det er rigtig fint, at de gør det, for mens de står og brokker sig, kommer en patrulje frem, siger Mikkel Ross.