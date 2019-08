Grindsted: Fra mandag til tirsdag har en indbrudstyv været på spil på Søndre Boulevard i Grindsted. I hvert fald er et hus i perioden mellem mandag midnat og tirsdag klokken 12.30 blevet udsat for indbrud.

To vinduer til huset er blevet brudt op, og inde fra huset er der stjålet en bilnøgle. Et lidt underligt valg af tyvekoster taget i betragtning, at der ikke er stjålet nogen bil.