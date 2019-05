Grindsted: Tirsdag mellem klokken 6.45 og 17.15 har en indbrudstyv været på spil på Ravnbjergvej ved Filskov, hvor et hus har haft ubudne gæster.

Et vindue til et kontor er blevet brudt op - formentlig med et koben - og tyven har efterfølgende været inde i huset for at rode det igennem for spændende sager.

Ifølge politiet er der dog ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet.