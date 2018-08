Grindsted: Søndag eftermiddag - formentlig i tidsrummet mellem klokken 14 og 14.40 - har en ubuden gæst været på besøg i et opholdsrum på Sydtoften. Tyven er kommet ind ved at bryde et vindue til opholdsrummet op, men ifølge Sydøstjyllands Politi er der ikke stjålet noget i forbindelse med indbruddet.