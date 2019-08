Grindsted: En indbrudstyv har i løbet af de seneste dage været på spil på Dalbo i Grindsted. Her er et hus blevet udsat for, at tyve har skaffet sig adgang via såkaldt underboring i en terrassedør.

Tyven har været inde i huset og gennemrodet både skabe og skuffer, men der er ifølge politiet ikke overblik over, hvad der er stjålet ved indbruddet.