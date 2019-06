Billund: En tyveknægt var søndag formiddag på spil i Billund Lufthavn.

En kvinde stod ved sin bagagevogn i afgangshallen, da en udenlandsk mand henvendte sig til hende og bad om hjælp til at få vejet sin kuffert. Kvinden gav den hjælpende hånd, men hun kunne efterfølgende konstatere, at der fra hendes bagagevogn var blevet stjålet en taske med to pas og nogle kontanter i euro.

Politiet formoder derfor, at manden, som bad om hjælp, har haft en sammensvoren, der hjalp med tyveriet.