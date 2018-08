Sdr. Omme: I løbet af lørdagen har en indbrudstyv været forbi en villa på Gl. Bøvlvej i Sdr. Omme.

Indbruddet er sket i perioden mellem klokken 9 og 21.30, hvor tyven har skaffet sig adgang via et vindue. Tyven har efterfølgende været rundt i hele huset og har fundet en masse gode sager at stjæle: Der er blevet stjålet en bærbar computer, en mobiltelefon med oplader, en guldkæde samt flere flasker spiritus, oplyser Sydøstjyllands Politi.