Tyv på spil flere steder i Lalandia-området

Politiet opfordrer sommerhusgæster til at huske at låse både hoveddør og bil. Det er der nogle, der glemmer, og det benyttede en tyveknægt sig tidligere på ugen flittigt af.

To bærbare computere, et guldarmbånd og nogle guldringe er blevet stjålet fra det ene sommerhus, mens tyven i et andet tilfælde fandt et par sorte kondisko tilstrækkeligt interessante til at stjæle. Her huggede tyven desuden nøglen til den Ford, der holdt parkeret udenfor. Bilen blev gennemrodet, men der blev tilsyneladende ikke stjålet noget.

Politi: Husk at låse døren

Tyven - hvis det altså er den samme - kunne i det tredje tilfælde dog ikke lade være med at stjæle den bil, der holdt parkeret uden for sommerhuset. Først havde vedkommende været inde i huset for at snuppe to iPads samt en pung med diverse betalingskort. Tyven tog desuden bilnøglerne til den sorte Skoda Fabia, der holdt parkeret udenfor - og forsvandt med bilen.

Skodaen har registreringsnummer BA 19 236, og den er nu efterlyst.

Sydøstjyllands Politi vil prioritere patruljeringen i Lalandia-området og opfordrer generelt folk til at være opmærksomme på, at ikke alle omkring dem har reelle og ærlige hensigter.

- Selvom man er på ferie, skal man huske hovedet. Man skal sørge for, at både bilen og hoveddøren er låst. Vi ser med jævne mellemrum, at tyve besøger disse ferieområder, fordi folk ikke tænker over at låse døren, når de er på ferie, så det kan vi kun opfordre til, siger Mikkel Ross, fungerende vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.