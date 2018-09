Tyv blev til røver i Fakta

Grindsted: Personalet i Fakta i Vestergade blev tirsdag klokken 17.26 opmærksom på en person, som kom ind i butikken og begyndte at fylde dagligvarer i sine bukser og jakke.

Da manden forsøgte at gå forbi kassen, råbte personalet ham an, og han forsøgte at stikke af fra stedet.

- En ansat stopper ham, og den ansatte får et skub, hvorefter gerningsmanden løber fra stedet, fortæller vicepolitiinspektør Mikkel Ross og forklarer, at når en tyv vælger at benytte vold, bliver han rent juridisk kategoriseret som en røver.

Manden taber sin rygsæk under flugten. Den har politiet sikret, ligesom der også er videoovervågning fra stedet, som politiet har at arbejde videre med i forsøget på at finde frem til gerningsmanden.