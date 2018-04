Tv-kok i Billund: - Lam smager jo, så sokkerne falder af!

Omkring et dusin slagtere fra diverse Coop-butikker i Sydjylland var mandag samlet foran Super Brugsen i Billund til et mindre seminar om lammekød. Tv-kokken Claus Holm stod for undervisningen.

Billund: Det var et kendt ansigt, som mandag eftermiddag havde tændt op i grillen foran Super Brugsen i Billund. Kokken Claus Holm, som især er kendt for sin medvirken i tv-programmet "Go' appetit", havde samlet en række slagtere fra diverse Super Brugsen- og Kvickly-forretninger i området for at give dem ny inspiration til lammekød.

- Vi vil gerne gøre noget ud af at skabe noget inspiration og vise slagterne, hvordan man gør. Vi vil gerne vise folk, at det faktisk er ret nemt, forklarede Claus Holm, mens han jonglerede med lammekødet på den medbragte gasgrill.

De fleste danskere spiser primært kød fra køer eller svin, og det vil Claus Holm gerne være med til at slå en slag for, at der bliver ændret på. Han mener heller ikke, at der er nogen speciel god grund til, at mange pr. automatik holder nallerne væk fra lammekødet.

- Der er mange myter omkring lam, at det bare smager af uld. Men det her kød smager jo, så sokkerne falder af, lyder det fra tv-kokken.