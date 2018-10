Turistsæson startede flot ud - men sommerens tørke sendte folk til stranden

Maj lagde ud med høj sol og sommervejr, og turisterne strømmede til. Over sommeren har der dog kun været en lille vækst i antallet af overnatninger - og sommervejret havde højst sandsynligt også en finger med i spillet her.

- Jeg kender ikke Legolands tal, men jeg vil tro, at det er en af grundene til, at stigningen ikke har været så stor. Folk har været ved stranden i stedet for, siger Lea Bennedsen.

Sagen var bare, at sommeren fortsatte. Det blev ikke køligt igen - og ideelt Legoland-vejr er efter sigende 20-25 grader, ikke for meget sol, ingen regn og gerne lidt overskyet.

Tuk-tuk populær ved Lalandia

Dertil har der været et fald i udenlandske overnatninger. Især blandt nordmænd og svenskere. Til gengæld har der været flere tyske overnatninger.

Der har også været flere danske turister i Billund.

- Jeg tror, at færre er taget til Kreta, men er blevet hjemme og har rejst rundt, og så er det jo godt, at de har været på besøg her, siger hun, der ikke er bekymret for byens mange Bed and Breakfasts.

- Vi forventer stadig, at der har været 1,4 millioner turister igennem, når året er omme, og der skal nogle til for at huse dem, påpeger hun.

Årets sats med en turistinformations-tuktuk ved turistmagneterne i Billund har været en succes og fortsætter til næste år, hvor planen er at strække sæsonen og få den mere på gaden i for eksempel juni.

- Vores egen lille brugerundersøgelse viser, at den har været populær ved Lalandia, og det er lidt sjovt, for Lalandia har sin egen information, siger Lea Bennedsen,

Turisterne har oftest haft parkerings- og oplevelsesspørgsmål.

- Mange har også været meget målrettede og spurgt efter en brochure til for eksempel Løveparken i Givskud, fordi de har vidst, at de gerne ville derhen, forklarer Lea Bennedsen.