Turistkoordinator forventer en bedre sæson i 2019: - Lego Castle Hotel vil smitte af på hele Billund

Mens den vedvarende sommervarme i 2018 fik overnatningstallene til at boome ved kysterne, var stigningen i overnatningstallet i Billund og omegn noget mere beskedent. Flere nyheder tyder på, at 2019 bliver en væsentligt bedre sæson i Billund.

Billund Kommune: Næsten 1,4 millioner overnatninger blev det til i Billund og Billund Kommune i 2018. Det viser tal fra VisitDanmark. En stigning på 0,07 procent i forhold til året før - og lidt mindre, end man havde regnet med ved Billund ErhvervsFremme.

- Vi havde håbet på en lidt større fremgang, men det er faktisk et ganske godt resultat alligevel, for oplevelserne i Billund kombineret med konstant, høj sommervarme er ikke den bedste cocktail. Det bedste vejr for Billunds attraktioner er klassisk dansk sommervejr med lidt regn i ny og næ, så sommervarmen i 2018 tog lidt fusen på os, siger Louise Lolk Buchholt, turistkoordinator ved Billund ErhvervsFremme.

Hun henviser til, at sidste års gode sommervejr fik turister til at søge mod sand og vand ved kysterne - noget, der også bekræftes af tallene, der viser, at for eksempel Varde oplevede et have et rekordstort antal besøgende i sommermånederne.

Hun mener, at det kunne være gået langt værre for Billund.

- For mig ligner det, at Lego House har genereret de ekstra turister, som vi ellers ville have manglet, siger Louise Lolk Buchholt.