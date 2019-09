Turisterne efterspørger restauranter og gratis oplevelser i Billund

Billund Erhvervsfremmes mobile turistinformation har i år haft kontakt med 1800 turister over ni uger. De har givet feedback via et spørgeskema på deres oplevelse i Billund.

Billund: Billunds mobile turistinformation "tuk-tuk´en" og de tre ansatte, der i år har kørt den, har talt med 1800 turister over ni uger. Sidste år mødte "tuk-tuk'en" 358 personer over en periode på seks uger. - Resultatet er yderst tilfredsstillende. Når der ikke har været turister, har medarbejderne været opsøgende. Desuden har tuk-tuk'en ændret både udseende og indretning, så det står mere tydeligt frem, at det er en turistinformation med service og ikke salg for øje, siger Louise Fischer, turismekoordinator ved Billund Erhvervsfremme. Årets tre medarbejdere har desuden afleveret et spørgeskema til turisterne sæsonen igennem og ført logbog over resultaterne. Det er blevet til en lille rapport, som der også tages udgangspunkt i, når Billund Erhvervsfremme lancerer en ny hjemmeside for turister. Turisterne har peget på flere ting, og transport, skiltning og vejspærringer og adgang til parkeringspladser går igen. - Kommer man ikke i bil, er offentlig transport en klar hæmsko for turisterne. Turisterne beskriver den som både lang og besværlig, siger Louise Fischer.

Det fysiske turistkontor har haft 200 gæstebesøg mod 125 i 2018. Lokationen Lalandia var topscorer på turismekontakt, herefter Lego House, og mindst flow og kontakt var der hos Legoland, hvor turisterne er meget målrettede. Louise Fischer, turismekoordinator

Billund skal skilte mere Dertil har vejspærringer i Billund by og skiltning også været noget, som turisterne har sat finger på. - Mange beskriver skiltningen i byen som håbløs. De kan ikke finde ud af, hvor hvad ligger. For os kan det virke logisk, men det er det ikke for dem, siger Louise Fischer, der også kan nævne, at parkeringspladser har været et emne for årets turister. Dertil er der bred enighed blandt turisterne om, at de ønsker mere shopping, flere restauranter og flere lokale og ikke mindst gratis oplevelser.

Drøm om cykler Louise Fischer håber, at der til næste år vil blive udarbejdet ét samlet kort til til turisterne - et simpelt, billigt og effektivt navigationsredskab, der skal tilfredsstille netop det, turisterne efterspørger. - Mange forstår slet ikke, at de er kommet til en lille by. De spørger stadig efter, hvor shoppingcentret er, siger Louise Fischer, der på længere sigt drømmer om et cykelkoncept til Billund. - Det vil betyde, at folk kommer ned i tempo og begynder at se og lade sig inspirere af de små ting, siger Louise Fischer, der gerne så et skræddersyet og fleksibelt cykeludlejningskoncept med forskellige såkaldte "cykelhubs" rundt om i Billund og i lufthavnen.