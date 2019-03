Turister i Billund bydes velkommen med blomsterallé

Billund: En blomstrende og farverig strækning på næsten en kilometer byder om kort tid besøgende velkommen til Billund.

Således starter Billund Kommune snart arbejdet med nybeplantningen af staudeplanter langs Åstvej, som forbinder midtbyen i Billund med den nordøstlige del af byen, hvor de store turistattraktioner Legoland, Lalandia og lufthavnen holder til. Åstvej er samtidig hjemsted for Legos hovedkvarter i Billund.

Der bygges mange steder i Billund for tiden, også på Åstvej, hvor Lego er ved at opføre sit nye hovedkvarter Lego Campus, og hvor Legoland er ved at opføre sit nye borghotel.

I en tid med mange anlægsarbejder vil kommunen gerne sørge for, at der alligevel er en smuk indfaldsvej til Billund. Arbejdet går i gang, så snart der er kendskab til ledningsnettet i forbindelse med gadebelysningen, oplyser Billund Kommune.

- Her er tale om en stor forskønnelse, og mange vil kunne nyde den lange, blomstrende strækning langs en af de veje, hvor især mange turister færdes i sommerhalvåret, siger Per Nyhus (DF), teknik- og miljøudvalgsformand, via en pressemeddelelse.

De eksisterende grønne buske langs sydsiden af vejen bliver stående, og på nordsiden af vejen plantes der nye gule dagliljer, blå katteurt og prydgræsser. Det er meningen, at der på sigt kan ske en tilsvarende beplantning på den anden side af vejen.

Planterne vil blomstre fra midt på sommeren til helt ind i efteråret, og ukrudt får svært ved at finde plads til at gro mellem de nye stauderplanter langs vejen, da stauderplanterne er bunddækkende.