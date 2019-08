Turister er vilde med gratis bustilbud i Billund

I uge 27 hoppede ikke færre end 2600 personer på shuttlebussen i Billund. Det går rigtig godt med at fragte turisterne rundt i Billund, lyder det fra Søren Vinther. En ny shuttlebus fra Vejle giver også turisttrafik i Billund.

- Det er rigtig pænt - og så er det oven i købet den første uge, som ikke anses for at være højsæson, siger Søren Vinther.

I uge 27 var der passagertælling i bussen, og her hoppede 2600 personer af og på bussen.

- Vi har valgt den periode, fordi lufthavnen har mange rejsende i den periode - i udlandet holder mange ferie i august, siger Søren Vinther, der har stået for bussen alle årene.

I Billund kører shuttlebussen som vanligt hver sommer fra Billund Lufthavn og rundt til hoteller og attraktioner i byen, og i år er kørselstiden udvidet fra seks uger til to måneder, så den kører hele august ud.

Det er private aktører - mange af bussens stoppesteder, der står bag shuttlebussen i Billund, der efterhånden har kørt sin faste rute i byen i flere år. Alle seks uger byder på samme køreplan - dog kører den ikke så sent om aftenen i weekenden som til hverdag. Det er holdt enkelt, så bussens rute og tidspunkter er nemme at kommunikere.

Bus fra Vejle

Vejle Kommune har i samarbejde med VisitVejle sat endnu en shuttlebus på vejene, som kører tre ruter á tre timer om dagen - fra Vejle til flere hoteller, campingpladser og attraktioner - for eksempel Givskud Zoo og Kongernes Jelling - på vejen til Billund og Randbøldal.

- Det har på mange måder været en kæmpesucces. Bussen er gratis og godt besat hver morgen. Der kan være 70 personer i bussen, og der er typisk mellem 50 og næsten fuldt hus, fortæller Hans Jørgen Madsen, erhvervskonsulent.

Om initiativet fortsætter til næste år er endnu ikke afgjort.

- Men der har været en stor efterspørgsel på den fra blandt andet campingpladserne. Kommer gæsterne i et mobile home og slår sig ned, kan de ikke køre videre, og så er det godt, at der er noget offentligt transport. Dertil er det en rigtig smuk tur gennem et skønt område ude på landet, siger Hans Jørgen Madsen.

Når shuttlebussen, der er åben for alle, lukker ned fra den 11. august, vil man evaluere på projektet, da chaufførerne har talt, hvor mange der er stået på og af de forskellige steder.