Turen rundt om Engsøen tog 25 minutter

Stephan Alex Jensen, som tidligere har sat rekord i Engsøløbet, var årets hurtigste til at løbe de 7,5 kilometer rundt om søen.

Grindsted: Præcis 25 minutter tog det for søndagens hurtigste løber at tilbagelægge de 7,5 kilometer rundt om Engsøen til Engsøløbet. Første mand i mål var 34-årige Stephan Alex Jensen, og det er ikke første gang, han har været hurtigste mand rundt om Engsøen. - For syv år siden satte jeg rekorden her i løbet, men året efter brækkede jeg foden, og så har jeg ikke rigtigt løbet i fem år. Men det er mit barndomsløb, så jeg begyndte lige så stille igen at træne op til det, fortalte en forpustet Stefan Alex Jensen efter at have gennemført turen rundt om søen.

Engsøløbet Engsøløbet blev arrangeret første gang den 24. juni 1976. Det var formanden for Grindsted Firmaidræt, Kristian Hansen, og formanden for Atletikklubben, Niels Christian Tue Nielsen, som tog initiativet.



I 1980 overtog Jan Poulsen og Henning Madsen opgaven med at arrangere Engsøløbet, som siden er vokset.



622 deltagere stillede i år til start i Engsøløbet.

Kun to kunne holde tempoet Først på de sidste meter kunne Stephan Alex Jensen spurte fra Thomas Esbensen fra Herning og henvise ham til andenpladsen. - Vi fandt hurtigt ud af, at vi kun var to, som kunne løbe i det tempo. Vi prøvede flere gange at rykke fra hinanden, så tempoet gik meget op og ned. Jeg prøvede at rykke 500 meter før mål, men han hang ved. På det sidste stykke gav jeg den gas, og på de sidste 100 meter kunne jeg se, at han var knækket, lød det fra vinderen.