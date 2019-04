Tunnel i Billund må vente på at blive fjernet

Tunnelen under Grindstedvej bliver ikke genåbnet. Men der er ikke på nuværende tidspunkt penge til at få den fjernet. Politikerne skal senere tage stilling til, hvad der skal ske med tunnelen.

- Tunnelen bliver ikke fjernet. Den bliver blændet af i begge sider, og den kommer ikke i brug igen. Det kan den af gode grunde ikke komme, for det er ikke muligt at komme op på den modsatte side, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Det bliver dog ikke i samme anledning, at den nu lukkede tunnel under Grindstedvej bliver fjernet. Billund Kommune har afsat 5,9 millioner kroner til hele projektet, men den nyligt afholdte licitation gav ikke så meget luft i budgettet, at tunnelen kan blive fjernet i samme ombæring.

Tunnelen kommer ikke i brug igen. Det kan den af gode grunde ikke komme, for det er ikke muligt at komme op på den modsatte side.

Bliver ikke genåbnet

Selvom tunnelen ikke i første omgang bliver fjernet, er der ingen grund til at gå rundt og håbe på, at den igen kan blive åbnet, så det bliver muligt at gå under det trafikerede område for at komme fra boligområderne til området ved Den Internationale Skole. Det er kun et spørgsmål om tid, inden tunnelen vil blive endeligt fjernet.

- Jeg tror, at vi inden sommer kommer til at tage stilling til, hvad der skal ske med den. Der er både den mulighed, at man kan grave den helt op, men man kan også nøjes med at slå et hul oven i den og så fylde den op med sand, siger Per Nyhus.