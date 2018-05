Tuk-tuk skal sprede turisterne mere rundt i kommunen

En grøn tuk-tuk skal sommeren over sprede den gode historie om Billund til områdets turister. Tuk-tuk'en bliver bemandet og har brochurer med om alt det, man kan opleve - også når man er blevet mæt af Legoland og Lalandia.

- Vi tror på, at der er behov for den gode service. Folk googler kun det, de har brug for. Vi vil gerne give dem noget mere, siger Lea Bennedsen. Det kan for eksempel være råd om lægehjælp, indkøbs- og spisemuligheder - ting, der kan være svære at finde ud af, selvom man googler dem.

Der er nemlig et nyt tiltag på vej i form af en grøn tuk-tuk - et mindre transportmiddel, som blandt andet er kendt fra Sydøstasien - som skal køre rundt med information til turisterne på de lokationer, hvor turisterne befinder sig - ved Legoland, Lalandia og Lego House.

Billund Kommune: En ny turistsæson står på spring i Billund, og turismekoordinator Lea Bennedsen fra Billund ErhvervsFremme håber, at man i den kommende sæson vil se turisterne bevæge sig mere rundt i Billund og i kommunen i det hele taget.

Tuk-tuk'en vil blive kaldt Best of Billund og vil køre rundt i byen hver dag i juli og august - ligesom Shuttlebussen, der har kørt mellem hoteller, attraktioner og lufthavn i nogle år.Tuk-tuk'en er et lille køretøj, der ikke kræver kørekort, og som sagtens kan køre på for eksempel Skulpturstien - således kan en ungarbejder også betjene den.

Best of Billund

Kører om eftermiddagen

For Lea Bennedsen er det også vigtigt, at de lokale lærer tuk-tuk'en at kende, så de kan hjælpe de turister, de møder, bedst muligt.

- Her i juni vil vi køre rundt hver anden dag, men ellers er planen at køre hver dag i juli og august - især om eftermiddagen, fortæller Lea Bennedsen.

Den foreløbige plan er, at tuk-tuk'en begynder sin tur i midtbyen ved Lego House ved klokken 13-14, hvor det første hold besøgende er færdige i Lego House. Derfra vil tuk-tuk'en køre til Billund Centret, langs skulpturstien, til Legoland og Lalandia. Håbet er, turisterne vil få øjnene op for, hvad der findes i Billund - og måske vende tilbage en anden gang.

- Hvis man har brug for luft, kan det være, vi henviser til Grene Sande eller Karensminde, eller måske skal mor og far have noget med hjem fra Bryghuset, siger Lea Bennedsen.

Planen er, at der skal gennemføres små undersøgelser undervejs i forhold til, om den nye form for turistinformation kan rykke ved turisternes bevægelse rundt i området.