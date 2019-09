Truede dyrearter i Billund: Sommerfugl spinder spind to meter fra gåsti

Rødlistede arter

Truede dyrearter hører ikke kun hjemme i Afrika og Indien



.



I Danmark forventes der at være imellem 40.000-50.000 arter i alt, og ud af dem er næsten 10.600 forsøgt vurderet. Det er i alt lykkedes forskerne at vurdere 8169 arter. 19 procent af dem er truede - det vil sige, at at de er i fare for at uddø. Fire procent er allerede forsvundet fra Danmark.



Endnu flere vil uddø og forsvinde, hvis vi fortsætter som nu og ikke gør noget for deres levegrundlag, og det er faktisk ikke så svært - at gøre noget. Man skal bare tage fat ude i baghaven, for Billund er nemlig hjemsted for nogle af de sjældne arter, som andre steder i landet ikke længere er at finde.



I en miniserie sætter JydskeVestkysten fokus på nogle af de truede dyrearter i Billund Kommune.



Kilde: Danmarks truede arter, Den Danske Rødliste.