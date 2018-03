Tronsøskolen overgår regeringens ambitioner

Ambitionerne om at få flere til at tage en erhvervsuddannelse har man opfyldt på Tronsøskolen.

Grindsted: På Tronsøskolen i Grindsted overgår man langt regeringens ambitioner.

I de senere år har regeringen haft meget fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Ambitionen er, at 30 procent af en årgang skal vælge erhvervsuddannelser frem for de populære gymnasiale uddannelser i 2025, men det har man allerede overgået på Tronsøskolen.

Eleverne har netop afgivet deres uddannelsesønsker for efter sommerferien, og her har cirka 38 procent søgt imod erhvervsuddannelser. Til sammenligning var det 33 procent i hele Billund Kommune sidste år.

- Det er ret gode tal. Vi skal have de unge til at se muligheder i erhvervsuddannelserne, for der er kæmpe muligheder. Men det er jo ikke sådan, at vi slår dem i hovedet og siger, at de skal tage en erhvervsuddannelse. Det er min rolle som vejleder at få dem til at reflektere over deres drømme og kompetencer, lyder det fra Boye Skov Lauritsen, som er vejleder på Tronsøskolen.